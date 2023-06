US Open de golf - Thomas Pieters ne passe pas le cut à l'US Open

Pieters, 31 ans, avait encore ses chances d'accéder aux deux derniers tours après un premier tour en 71 coups. Avec deux birdies et un bogey sur les neuf premiers trous, il avait bien commencé. Et jusqu'au 14e trou, il était toujours bien placé. Mais un double bogey au 15e trou, suivi de deux bogeys aux deux derniers trous lui ont couté cher. Avec son total de 144, quatre au-dessus du par, il recule au 80e rang avec deux coups de trop pour passer le cut. L'Américain Rickie Fowler se trouve seul en tête. Après un premier tour en 62 coups, il a rendu une carte de 68. Avec son total de 130, 5 sous le par, il devance d'un coup son compatriote Wyndham Clark. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Américain Xander Schauffele suivent à deux coups. (Belga)