WTA Rosmalen - La tenante du titre Alexandrova contre la première tête de série Kudermetova en finale

Samedi, en demi-finales, Alexandrova, 26e joueuse mondiale et tête de série N.4, a battu 6-1, 7-6 (7/1) la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 71/N.7) après 1 heure et 18 minutes de jeu. Alexandrova, 28 ans, compte trois titres à son palmarès, dont la dernière édition du tournoi de Rosmalen, et visera un premier trophée cette année. Elle a été battue deux fois en finale. Kudermetova, 10e à la WTA, s'est jouée 6-3, 6-2 de la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 102) en 1 heure et 22 minutes. La Russe compte un titre à son palmarès, en 2021 à Charleston, et a été battue quatre fois en finale. Il s'agira du quatrième affrontement entre les deux joueuses. Kudermetova en a gagnés deux, mais Alexandrova a remporté le seul duel sur gazon, l'an passé en demi-finale à Rosmalen. (Belga)