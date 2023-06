Asile et migration - Plus de 10.000 traversées illégales de la Manche depuis le début de l'année

Sept bateaux transportant 374 personnes ont atteint le littoral britannique sur la seule journée de samedi, selon le bilan quotidien publié par le gouvernement, portant à 10.139 le total de migrants arrivés par cette voie dangereuse depuis le début de l'année. Ce chiffre reste toutefois inférieur à celui observé à la même époque l'an dernier. Mais après plusieurs semaines de conditions météo défavorables, les traversées sont nettement reparties à la hausse ces derniers jours grâce à un temps plus clément, avec plus de 2.500 personnes arrivées sur les côtes britanniques entre le 10 et le 17 juin. Sur l'ensemble de l'année 2022, plus de 45.000 traversées avaient été enregistrées, un record. La lutte contre l'immigration illégale est une des priorités de la majorité conservatrice au pouvoir, qui peine toutefois jusqu'ici à décourager les candidats, malgré un durcissement de sa politique. L'année dernière, le gouvernement a fait passer une loi - pour l'instant bloquée par la justice - pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Et un nouveau projet de loi critiqué jusqu'à l'ONU, prévoit d'empêcher les migrants arrivés par la Manche de demander l'asile. Londres a aussi signé plusieurs accords avec d'autres pays comme la France ou l'Albanie pour mieux lutter contre cette immigration illégale. (Belga)