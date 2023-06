Autriche : la police déjoue une attaque islamiste contre la Marche des fiertés à Vienne

Ces trois hommes, âgés de 14, 17 et 20 ans et soupçonnés d'être des sympathisants de l'organisation djihadiste État islamique (EI), ont été arrêtés avant le début de la parade, selon le chef de l'agence autrichienne de renseignements, Omar Haijawi-Pirchner. Ce dernier a précisé qu'aucune menace n'avait pesé sur ceux qui ont participé à cette Marche des fiertés dans le centre de Vienne samedi. "Ils ont partagé des contenus extrémistes sur internet. Dans ce contexte, les suspects se sont concentrés sur la Pride Parade comme cible potentielle", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Lors des interpellations samedi, les autorités ont découvert des armes et d'autres preuves à l'encontre de ces trois Autrichiens. L'un d'entre eux était déjà connu des services de police. Ils avaient prévu d'utiliser des "armes blanches ou des véhicules" lors de la parade, a indiqué la police à la presse. Quelque 300.000 personnes ont participé à cette parade pour les droits des personnes LGBT+. En novembre 2020, un sympathisant de l'EI avait ouvert le feu dans le centre de Vienne, tuant quatre personnes et en blessant 23 autres avant d'être abattu par la police. Il s'agissait de la première attaque djihadiste en Autriche. (Belga)