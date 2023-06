Challenger d'Ilkley - Zizou Bergs passe au 2e tour

Bergs affrontera au tour suivant soit l'Américain Denis Kudla (ATP 162) soit un joueur issu des qualifications. Ce ne sera pas Joris De Loore (ATP 194), éliminé dimanche au second tour des qualifications après une défaite 6-3, 6-4 face au Serbe Hamad Medjedovic. Il y aura deux Belges dans le tableau final du simple: Zizou Bergs et David Goffin (ATP 126). Le Liégeois, sorti au 1er tour du tournoi ATP de Rosmalen la semaine dernière, débutera face au Suisse Dominic Stricker (ATP 117), tête de série N.6, qu'il n'a jamais rencontré. En double, on aura droit au 1er tour à un duel belgo-belge entre Raphaël Collignon et Gauthier Onclin d'une part et Sander Gillé et Joran Vliegen d'autre part. (Belga)