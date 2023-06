Conflit au Yémen - Guerre au Yémen : pourparlers à Amman en vue d'un éventuel échange de prisonniers

Depuis 2014, le Yémen est déchiré par une guerre opposant les Houthis, rebelles proches de l'Iran, et les forces progouvernementales appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite voisine. La réunion dans la capitale jordanienne se concentre sur des "questions relatives aux négociations sur une future opération de libération", a indiqué à l'AFP une porte-parole du CICR, Jessica Moussan. Vendredi, le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen a déclaré que la réunion rassemblait "les parties au conflit pour reprendre les pourparlers en vue de libérer davantage de prisonniers (...) conformément à l'accord de Stockholm conclu il y a cinq ans". Les parties avaient à l'époque convenu "de libérer tous les prisonniers, détenus, personnes disparues, personnes détenues arbitrairement et victimes de disparition forcée, et ceux assignés à résidence", dans le cadre du conflit. Le CICR a affirmé qu'il s'engageait "à jouer son rôle de médiateur neutre (...) pour garantir que le processus de libération soit conforme au droit international humanitaire, tel qu'accepté par les parties en Suisse en mars 2023". Le gouvernement et les rebelles au Yémen avaient à l'époque conclu un accord à Berne sur un échange de quelque 900 prisonniers, concrétisé un mois après. La guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Les combats ont largement cessé depuis la négociation d'une trêve par l'ONU il y a un an, même si celle-ci a officiellement pris fin en octobre. (Belga)