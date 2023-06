Conflit israélo-palestinien - Israël accélère la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie

Selon la station de radio locale Galei Tzahal, la responsabilité des permis pour les projets de colonisation sera transférée du ministère de la Défense au ministre des Finances Bezalel Smotrich, un partisan de la politique de colonisation. Afin d'accélérer la construction, le nombre d'étapes nécessaires à l'obtention d'un permis sera considérablement réduit. M. Smotrich a ne cache pas son intention de faire construire des milliers de nouveaux logements sur le territoire cisjordanien. "Avec l'aide de Dieu, nous continuerons à développer la politique de colonisation et à renforcer le contrôle d'Israël sur le territoire", a-t-il tweeté. La construction par Israël de colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés fait depuis longtemps l'objet de critiques de la part de la communauté internationale et a déclenché à plusieurs reprises des conflits avec des groupes palestiniens armés. Le ministère palestinien des affaires étrangères a déjà condamné la décision et appelle la communauté internationale à faire pression pour pousser Israël à revoir ses plans. Israël s'est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est lors de la guerre des six jours en 1967. Aujourd'hui, près de 600 000 Israéliens vivent dans près de 200 colonies. En 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a affirmé que ces colonies violaient le droit international et a demandé à Israël de cesser toutes annexions. Les Palestiniens veulent établir leur propre État en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. (Belga)