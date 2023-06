Coupe du monde d'aviron - Tim Brys au pied du podium du skiff à Varèse pour sa première finale depuis 2015

Le Gantois de 30 ans a conservé la 4e place tout au long des 2.000 mètres, finissant en 6:49.10. Le titre est revenu au champion du monde en titre, l'Allemand Oliver Zeidler, en 6:36.18. La médaille d'argent a été remportée par le Danois Sverri Nielsen (6:39.13) devant le Japonais Ryuta Arakawa (6:44.16). La dernière fois que Brys avait participé à une finale A du skiff date d'une manche de Coupe du monde en 2015 à Lucerne en Suisse, où il avait pris la 4e place en poids légers. Depuis lors, il avait formé avec Niels Van Zandweghe une paire en deux de couple poids légers, terminant 5e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Le Gantois a mis un terme à ses régimes incessants depuis la fin de l'année dernière et rame désormais dans la catégorie open. L'autre bateau belge, formé par Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe et engagé en finale B du deux de couple poids légers, s'est classé 2e de cette course de classement pour les places 7 à 12. Le duo belge n'a été devancé que de 5 dixièmes par l'Australie pour le gain de la 7e place finale. (Belga)