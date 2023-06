Coupe du monde de mountainbike - Victoire du Suisse Lars Forster dans la 3e manche à Leogang

Le champion de Belgique Jens Schuermans a signé son meilleur résultat de la saison en franchissant la ligne en 9e position à 1:29 du vainqueur. Il avait terminé 20e à Novo Mesto et 30e à Lenzerheide. Pierre De Froidmont a pris la 17e place (après ses 14e et 34e places lors des deux premières épreuves de cross). Jens Schuermans avait terminé à la 4e place du shorttrack vendredi et Pierre De Froidmont 9e. Le décuple champion du monde Nino Schurter, vainqueur dimanche dernier à Lenzerheide, a cette fois dû se contenter de la 21e place à 2:37 de son compatriote. Tom Pidcock, vainqueur en Tchéquie, était absent des deux manches suivantes. Au classement de la Coupe du monde, le Français Jordan Sarrou, 11e en Autriche, s'empare de la tête avec 580 points devant Schurter (565), Schwarbauer (548) et Fortser (534). Schuermans gagne une place et se retrouve 15e (317), tout comme Pierre De Froidmont désormais 18e (257). Le 4e rendez-vous est fixé dans deux semaines à Val di Sole en Italie. (Belga)