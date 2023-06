CSI 5* de Stockholm - Pieter Devos 5e du Grand Prix remporté par Henrik von Eckermann

Le Suédois Henrik von Eckermann, 42 ans, a remporté la victoire devant son public. Le champion du monde et numéro 1 mondial sur son cheval vedette le hongre belge de 13 ans King Edward a signé le temps de 46.17 secondes, une seconde plus vite que Devos (47.41). L'Irlandais Shane Breen (Haya) a pris la deuxième place à seulement 6/100e de seconde (46.23). L'Allemand Marcus Ehning (Stargold) a dû se contenter de la 3e place à 16/100e (46.33). Le Britannique Ben Maher (Dallas Vegas Batilly) a fini au 4e rang (46.88). Neuf combinaisons ont pris part au barrage. Parmi elles, Grégory Wathelet et Nevados. Après trois fautes dans ce parcours, le Hutois a pris la 9e place. Olivier Philippaerts (Legend of Love) s'est classé 14e aprèsq avoir pris 4 points de pénalité dans le premier parcours, Gilles Thomas (Elfra) 22e avec 8 points et Abdel Saïd (Bonne Amie) 23e avec 9 points. Maikel van der Vleuten n'était pas présent en Suède. Il a toutefois conservé la tête du Global Champions Tour avec 175 points. Après sept des 15 manches, le Néerlandais de 35 ans devance la Suédoise Malin Baryard-Johnsson (160,14 pts) et l'Allemand Christian Kukuk (134,2). Devos est 4e (133,6). Saïd 5e (123), Olivier Philippaerts 9e (105) et Thomas 10e (95). La prochaine manche du Global Champions Tour se déroulera à Paris la semaine prochaine. (Belga)