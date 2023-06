CSIO 5* de Sopot - La Belgique remporte la Coupe des Nations

Koen Vereecke (Lector vd Bisschop) et Gudrun Patteet (Sea Coast Mona Lisa van 't Paradijs) ont réalisé un double sans-faute lors des deux manches. Verrecke avait déjà remporté le Grand Prix vendredi. Niels Bruynseels, avec son nouveau cheval Matador, a commis une faute dans le premier parcours et deux dans le second. Wilm Vermeir s'alignait aussi avec une nouvelle monture en Coupe des Nations: Crescendo. Il a pris 4 points de pénalité dans chaque manche. Avec 8 points (les trois meilleurs résultats de chaque manche étant comptabilisés), la Belgique a devancé au classement l'Argentine (9) et l'Allemagne (12). (Belga)