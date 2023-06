Diables Rouges - Loïs Openda quitte les Diables Rouges et rejoint le groupe des espoirs en vue de l'Euro

"Loïs Openda a quitté le groupe pour rejoindre les U21", a expliqué le tweet. Le Liégeois est monté au jeu, samedi, dans la rencontre qualificative pour l'Euro 2024 disputée par les Diables Rouges face à l'Autriche (1-1). Il est donc le premier des quatre joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco et par Jacky Mathijssen à faire le voyage de l'équipe seniors aux espoirs. Al-Dakhil, Deman et Vranckx resteront à disposition du sélectionneur allemand jusqu'au match contre l'Estonie, mardi, après lequel ils rejoindront les Diablotins en Géorgie. Johan Bakayoko restera quant à lui avec les Diables Rouges, comme cela avait été décidé par les deux sélectionneurs. Après une victoire en match de préparation en Israël (0-2) jeudi dernier, l'équipe nationale espoirs s'apprête à démarrer sa campagne à l'Euro U21. Les Diablotins y sont versés dans le groupe A avec le pays hôte la Géorgie, le Portugal et les Pays-Bas. Les Pays-Bas seront le premier adversaire de la Belgique le 21 juin, suivis de la Géorgie (24 juin) et du Portugal (27 juin). Chaque rencontre se jouera à Tbilissi, la capitale géorgienne. (Belga)