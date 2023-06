Diables Rouges - Tedesco insatisfait du partage contre l'Autriche: "La première mi-temps était mauvaise"

"C'était un match difficile, avec beaucoup d'intensité. La différence, c'est que l'Autriche a réussi à mettre cette intensité sur le terrain dès la première minute, et nous seulement après une demi-heure. Je ne suis donc pas satisfait de notre première mi-temps", a analysé Tedesco. "Nous devons oser nous lancer à fond dès le début. Nous savions que l'Autriche était forte. Nous ne cherchons donc pas d'excuses. Petit à petit, nous nous sommes améliorés en première mi-temps et après la pause, nous avons vu les vrais Diables Rouges, avec beaucoup de volonté de gagner et d'occasions de l'emporter. Au final, cela ne s'est pas produit et il faut se satisfaire de ce match nul, sachant que nous étions menés 0-1". Le milieu de terrain a paru en peine sans son métronome Kevin De Bruyne. "Youri Tielemans et Orel Mangala ont eu besoin de temps pour entrer dans le match, mais cela vaut pour toute l'équipe." Le sélectionneur a néanmoins apprécié le travail des ailiers Dodi Lukebakio et Jérémy Doku, bien que ce dernier aurait pu "mieux choisir les moments où provoquer en un contre un." Domenico Tedesco a lancé trois nouveaux Diables Rouges dans la bataille: Aster Vranckx, Mike Trésor et Ameen Al-Dakhil. "Je suis fier de tous ces jeunes", a-t-il déclaré avant d'évoquer Jan Vertonghen, absent de la feuille de match. "Dimanche matin, il y aura une séance d'entraînement. Si tout se passe bien, il pourra nous accompagner en Estonie." (Belga)