En Guadeloupe, un mort et quatre blessés dans une fusillade lors d'une fête

"Suite à ces échanges de tirs, une enquête a été ouverte et confiée au service territorial de la police judiciaire", a précisé le procureur Patrick Desjardins. Selon les pompiers arrivés sur les lieux de la fusillade, une femme de 24 ans et deux hommes âgés respectivement de 56 et 27 ans ont été déclarés en "urgence absolue". Un homme de 17 ans a été "médicalisé dans un état d'urgence relative". Tous les quatre ont été transportés au CHU où l'un d'entre eux est décédé, mais son identité n'est pas encore connue. Une cinquième victime, une femme de 27 ans légèrement blessée, a été laissée sur place, toujours selon les pompiers. Des agents de la brigade anticriminalité étaient également sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, la fusillade pourrait s'être déroulée dans le cadre d'une fête organisée à l'occasion d'une course automobile, le Rallye des Grands Fonds, très prisée dans l'archipel. Cette fusillade s'inscrit dans un contexte de recrudescence de la circulation des armes à feu sur ce territoire de 385.000 habitants, où au moins 200 armes ont été saisies par les autorités depuis le début de l'année, ainsi que des milliers de munitions. Dans la même nuit que la fusillade, les pompiers ont aussi été appelés pour secourir deux personnes, l'une à Trois-Rivière, l'autre dans la ville de Basse-Terre, gravement blessées à la tête après avoir été agressées avec une arme blanche. (Belga)