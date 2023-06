Euro de basket dames - Bethy Mununga, l'invité surprise dans le secteur intérieur des Belgian Cats

La Belgique a dû trouver des solutions contre l'Italie et pallier aussi au temps de jeu réduit de Kyara Linskens, en problème de fautes. Bethy Mununga a montré qu'elle était la remplaçante toute désignée dans le jeu intérieur. L'intérieure bruxelloise, 25 ans, 1m83, ne ménage pas son énergie défensive et sa force physique captant 6 rebonds contre l'Italie, 7 contre les Tchèques. "C'est notre défense qui fait la différence contre l'Italie, parce qu'il a fallu rester solide alors qu'elle était passée devant," a analysé Mununga qui évoluait cette saison à Sepsci (Roumanie) alignant des double-double en Eurocoupe. "C'est alors que j'ai eu les premiers contacts avec l'équipe nationale (en janvier). Je me suis dit "Bethy, des choses intéressantes se mettent en place". Je suis très contente d'être ici, c'est différent de ce que j'ai déjà vécu, mais j'apprends beaucoup. Mais j'ai toujours eu cet objectif et c'est la récompense aussi de tout mon travail. Bethy Mununga devait jouer à Castors Braine il y a six ans mais s'est rompu le tendon d'Achille avant la saison. Partie cinq ans aux États-Unis dans l'Université de South Florida, la Bruxelloise est restée sous les radars belges avant son retour en Europe. "Sepsi était le challenge qu'il me fallait à ce moment de ma carrière. On a joué les qualifications pour l'Euroligue puis finalement l'Eurocoupe où je me suis bien débrouillée", ajoute modestement Mununga qui partage la chambre avec Emma Meesseman. "C'est une vraie capitaine, elle me donne plein de trucs sur et en dehors du terrain." (Belga)