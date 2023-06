Euro de basket dames - Julie Vanloo: "la différence est que maintenant on me donne le rôle de shooteuse"

Les Belgian Cats se cherchaient une shooteuse, Julie Vanloo endosse ce rôle depuis le début de la préparation. "Ce n'est pas vrai de dire qu'il manquait une shooteuse dans l'équipe, j'ai toujours été là et j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe nationale", rétorque la meneuse ostendaise, 30 ans, 161 sélections internationales. "La différence maintenant est que l'on me donne ma chance et que l'on me donne ce rôle. Je me sens bien et je sens que mes équipières ont besoin de moi. Quand Julie Allemand me dit "j'ai besoin de toi pour un trois points" et que dix secondes après je sais qu'elle va me donner le ballon, je suis prête et je marque ce trois points, c'est du luxe." Un apport offensif nécessaire pour les Belgian Cats, bousculées pour la première fois dimanche. "On n'a pas trop bien joué en défense. En attaque, on finira toujours par trouver des solutions parce qu'on a beaucoup de possibilités. Mais la clé a été de faire quelques stops en défense, de partir en contre et d'avoir des paniers faciles. Ce match a été très important pour nous parce qu'il nous a obligé à hausser notre niveau. Avec un troisième match trop facile de suite, je ne suis pas sûre que l'on aurait été prêtes pour jouer un quart de finale". Le niveau augmente au fil des jours pour les Belgian Cats qui auront trois jours pour préparer un quart de finale, jeudi à Ljubljana en Slovénie contre le vainqueur du barrage entre la Serbie et la Grande-Bretagne. (Belga)