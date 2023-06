Euro de basket dames - Le sélectionneur des Belgian Cats veut tirer les leçons de ce match contre l'Italie

Les Serbes ont manqué la première place de leur poule à cause d'une défaite 81 à 75 dimanche contre la Hongrie qui passe elle directement en quarts de finale. Face à l'Italie pour son 3e match de poule, la Belgique a été en difficulté, mais "c'est nécessaire de pouvoir rencontrer ce genre de difficulté avant d'affronter les matches couperets", a analysé Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats. "Notre début de match n'est pas conforme à ce que l'on voulait faire, d'abord défensivement. On a vu cette équipe italienne trouver des shoots ouverts trop facilement. On leur laisse des rebonds offensifs et surtout on ne joue pas à notre rythme. Il nous manque des stops défensifs pour pouvoir courir et on subit. On réagit dans le quatrième quart temps. Notre 3e quart temps est plutôt bon défensivement. Mais on a eu un vrai problème pour trouver les bonnes opportunités en attaque." La Belgique termine en tête de son groupe avec trois victoires: deux aisées contre Israël et la République tchèque, une moins facile contre l'Italie. "Mais c'est l'occasion de remettre les points sur les i et cela montre dans quels compartiments de notre jeu il faut encore progresser pour être compétitif dans un quart de finale. Certaines ont manqué de maturité, on perd 10 ballons sur de bêtes choses. À nous de tirer les bons enseignements. Mais la première place est là, et on doit être fier déjà de ce que l'on accomplit." (Belga)