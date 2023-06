European Golden League - Les Red Dragons battus 3-1 en Croatie terminent 2e du groupe B

Malgré cette défaite, les Red Dragons terminent 2e du groupe B avec 6 points (autant que la Croatie et la Macédoine du Nord) loin derrière le maximum de 18 points de l'Ukraine qui a signé dimanche sa sixième victoire 0-3 (18-25, 24-26, 23-25) à Skopje. Les Ukrainiens n'ont pas concédé le moindre set dans cette compétition. Les trois vainqueurs de groupe (Turquie, Ukraine et République tchèque) disputeront le Final Four avec le pays hôte de celui-ci, la Croatie, les 24 et 25 juin à Zadar. L'année dernière, les Belges avaient terminé troisièmes de leur poule derrière la République tchèque et l'Estonie, mais devant la Lettonie, qui a été reléguée en Silver League. (Belga)