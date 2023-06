F1 - GP du Canada - Cavalier seul de Verstappen, 100e succès de Red Bull, podium de champions du monde

Dimanche, sur l'île Notre-Dame, le Néerlandais a mené la course de bout en bout (comme à Monaco ety Barcelone) et devancé deux autres multiples champions du monde l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) de 9.570 secondes et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de 14.168 secondes. Grâce à une bonne stratégie de pneus et un unique changement de gommes, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) ont fini 5e et 6e alors qu'ils s'étaient élancés des 10e et 11e places. Hamilton a profité du départ pour chiper la 2e place à Alonso. Après l'intervention de la voiture de sécurité, suite au choc de George Russell contre le mur au 12e tour, et la relance quatre tours plus tard, l'Espagnol reprenait sa position sur la grille au 23e tour aux dépens de l'Anglais. Ensuite, les positions n'ont plus évolué parmi les trois premiers jusqu'au 70e tour et l'arrivée. Verstappen file vers un troisième titre mondial consécutif avec 195 points au championnat. Son équipier le Mexicain Sergio Perez, 6e et auteur du meilleur tour, est 2e avec 126 points. Alonso occupe la 3e place (117) et Hamilton la 4e (102). (Belga)