F1 - GP du Canada - Max Verstappen partira en pole position au Canada devant Nico Hulkenberg

L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 3e à 1.428, devance le duo britannique de chez Mercedes, Lewis Hamilton à 1.769 et George Russell à 2.035. Le Français Esteban Ocon (Alpine) est 6e et le Britannique Lando Norris (McLaren) 7e. L'Espagnol de chez Ferrari, Carlos Sainz, finit 8e devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le suprenant Thaïlandais Alexander Albon, dans sa Williams. Les qualifications ont débuté sur une piste encore humide, et les pilotes ont fait le choix des gommes intermédiaires. Les passages répétés des bolides sur la trajectoire de course ont néanmoins permis de sécher celle-ci, et les équipes se retrouvaient confrontées à une décision entre pneus intermédiaires et pneus lisses à l'entame de la Q2. Le Monégasque Charles Leclerc a connu une nouvelle déconvenue, se plaignant avec virulence à la radio que les pneumatiques n'étaient pas prêts, causant sa sortie précoce en Q2. Le Mexicain Sergio Pérez, coéquipier de Verstappen, sera aux côtés de Leclerc en 6e ligne sur la grille. En Q3, le champion du monde en titre a enregistré son chrono victorieux avant qu'Oscar Piastri ne cause un drapeau rouge en s'écrasant à la sortie du virage 6. La pluie a regagné en intensité pendant l'interruption, d'où l'écart important entre le temps de Max Verstappen et celui de ses concurrents. Le Grand Prix aura lieu dimanche à 20h00 (heure belge). (Belga)