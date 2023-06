Intel va investir plus de 22 milliards d'euros en Israël

Selon des "accords de principe", Intel va construire une usine à Kiryat Gat, dans le sud d'Israël, indique un communiqué du ministère des Finances. Celle-ci devrait voir le jour en 2027 et poursuivre son activité jusqu'en 2035 au moins, est-il ajouté. Le taux d'imposition de la multinationale à l'État israélien passera de 5% actuellement à 7.5% et elle recevra en retour une subvention de 12.8% de ses dépenses conformément à la loi israélienne d'encouragement à l'investissement en capital, poursuit le ministère. Selon M. Netanyahu, cité dans le communiqué, il s'agit du "plus gros investissement d'une entreprise internationale jamais réalisé en Israël". C'est "une grande marque de confiance dans l'économie israélienne, qui montre précisément la force de l'économie libre que nous avons construite ici et de l'économie technologique qui s'y développe", a-t-il ajouté au début de la réunion hebdomadaire de son gouvernement à Jérusalem dimanche. Le processus qui doit aboutir à la finalisation de l'accord va se poursuivre plusieurs semaines, a également indiqué le ministère des Finances. Sollicité par l'AFP, un porte-parole d'Intel en Israël n'a pas commenté dans l'immédiat. Le géant de la Silicon Valley, évaluée à environ 150 milliards de dollars (environ 136.8 milliards d'euros), emploie environ 130.000 travailleurs dans le monde, dont quelque 12.000 en Israël où il est implanté depuis les années 1970 et possède plusieurs centres de fabrication et de développement. (Belga)