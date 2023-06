Invasion de l'Ukraine - Pour la fête des pères, Zelensky remercie les soldats "courageux"

"Merci à chaque père ukrainien, à chaque famille ukrainienne pour vos soldats forts et courageux qui ont défendu l'indépendance de l'Ukraine et combattent pour la vie de l'Ukraine !", a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux. Il a posté une vidéo réalisée par United24, une plateforme de collecte de dons qu'il a mise en place, montrant des soldats ukrainiens revenant à la maison et serrant des enfants dans les bras. "J'espère que vos pères auront une vie longue et en bonne santé. Et que chaque père qui se trouve sur la ligne de front puisse revenir à la maison", a ajouté M. Zelensky. La Russie a lancé le 24 février 2022 une invasion de l'Ukraine voisine. Selon des estimations occidentales, le nombre de morts et blessés est d'environ 150.000 de part et d'autre. (Belga)