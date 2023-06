Ironman 70.3 - Christophe De Keyser sur la 2e marche du podium au Luxembourg

Le Brabançon a bouclé ce triathlon de moyenne distance (1.900 m de natation, 90 km de vélo et le semi-marathon) en 3h50:47, à seulement 1:27 du vainqueur danois Miki Taagholt (3h49:20), qui l'a dépassé pour la victoire à la fin de la 2e des 3 boucles à pied. De Keyser, 30 ans, est sorti de l'eau en 4e position et a incorporé un groupe de tête de 6 leaders à vélo. Il a pris les commandes de la course dès le début du semi-marathon, mais n'a pu résister au retour de Taagholt. Le Portugais Filipe Azevedo a complété le podium, en 3h51:43. Louis Naeyaert s'est classé 12e (4h08:23). D'autres triathlons de longue distance se déroulaient dimanche de par le monde. A noter la 10e place de Tim Van Hemel et la 18e de Stenn Goetstouwers à l'Ironman d'Autriche à Klagenfurt, ainsi que le 7e rang de Dries Matthys au triathlon de moyenne distance comptant pour le Challenge Family, à Gdansk, en Pologne. (Belga)