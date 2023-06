Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart avec quatre coups d'avance à la veille du dernier tour à Wichita

Dumont de Chassart a rendu une carte sept sous le par, après avoir concédé un seul bogey contre huit birdies. Il en a réussi trois consécutifs à partir du 2e trou, puis une série de 4 entre le 11e et le 14e trou, avant un dernier au 18e trou. C'est la meilleur performance sur un jour de sa courte carrière professionnelle. Le golfeur de 23 ans totalise 191 coups, 19 sous le par, et compte 4 coups d'avance sur un quatuor américain composé de Martin Flores, Chandler Phillips, Ricky Castillo et Kyle Jones. Adrien Dumont de Chassart a égalé au passage le record sur le parcours du Wichita Open sur 54 trous, après avoir accumulé quarante birdies contre seulement six bogeys. S'il venait à remporter la victoire finale, le natif de Villers-la-Ville deviendrait seulement le deuxième golfeur à remporter ses deux premiers tournois sur le Korn Ferry Tour. Le premier à l'avoir fait est l'Américain Ben Kohles. (Belga)