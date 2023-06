La Route d'Occitanie - Simon Carr remporte la dernière étape, Michael Woods s'impose au général

La dernière étape de la course française était traversée par deux ascensions majeures: le Col de la Core (14,2 km à 5,9%) et le Col de Latrape (5,9 km à 7,1%) dont le sommet pointait à un peu moins de 40 kilomètres de l'arrivée. Une arrivée que Carr a été le premier à franchir. Le coureur britannique de 24 ans a devancé les frères Van den Berg, Lars Van den Berg (Groupama-FDJ) prenant la 2e place et Marijn Van den Berg (EF Easy-Post) la 3e à 2 secondes. Michael Woods s'était emparé de la tête du classement général à l'issue de sa victoire sur la 3e étape, conclue par une longue ascension jusqu'au sommet du Cap Nestes. La 4e étape n'ayant pas chamboulé les favoris, le Canadien s'impose avec 9 secondes d'avance sur l'Espagnol Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) et 40 secondes d'avance sur l'Allemand Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). C'est la 2e victoire de la carrière de Michael Woods dans une course par étapes, après son triomphe sur les mêmes routes de la Route d'Occitanie l'année dernière. En défendant avec succès son titre, il s'offre une 13e victoire au total chez les professionnels. (Belga)