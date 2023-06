Le trafic ferroviaire immobilisé entre La Louvière-Sud et Charleroi-Central

Le conducteur a opéré un freinage d'urgence. Blessé, il a dû être pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital. La circulation des trains n'est possible sur aucune des deux voies, car des travaux de maintenance sont en cours sur les rails parallèles. Infrabel est en train d'estimer s'il peut terminer prématurément le chantier afin de rendre cette voie à la circulation. Dans l'intervalle, la SNCB a mis en place un service de navettes de trains entre Saint-Ghislain et La Louvière-Sud, ainsi que des bus de remplacement entre La Louvière-Sud et Charleroi-Central et entre Piéton et Charleroi-Central. (Belga)