Les Belges à l'étranger - L'Afrique du Sud de Hugo Broos s'illustre face au Maroc, Adingra avec la Côte d'Ivoire

Le duel entre l'Afrique du Sud et le Maroc n'avait aucun enjeu mathématique dans ce Groupe K, les deux équipes étant déjà qualifiées pour la phase finale en mars de l'année prochaine. Les Bafana ont pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Munir (5e, 1-0) et Zakhele Lepasa (48e, 2-0) Hakim Ziyech a réduit la marque, en vain (60e, 2-1). Chez les Lions de l'Atlas, Tarik Tissoudali (La Gantoise) est monté au jeu (62e) alors qu'Ismaël Kandouss (Union) est resté sur le banc. Le match entre les deux premiers du Groupe H s'est terminé par la victoire 3-0 de la Zambie (12 points) sur la Côte d'Ivoire (10 points). Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a permis à Simon Adingra (Union) d'effectuer ses débuts avec les Lions Indomptables. L'attaquant est monté au jeu au repos alors que les Chipolopolos menaient à la marque grâce à un autogoal de Serge Aurier (31e). Patson Daka (48e) et Kings Kangwa (55e) ont alourdi l'addition. De nombreux joueurs ayant un passé en Jupiler Pro League ont participé à cette rencontre: Fashion Sakala et Emmanuel Banda (ex-Ostende) chez les visités et Simon Deli (ex-Club Bruges), Christian Kouamé (ex-Anderlecht), Jonathan Bamba (ex-Saint-Trond) et Emmanuel Agbadou (ex-Eupen) avec les visiteurs. Dans le même groupe, Faïz Selemani (Courtrai) et les Comores se sont imposés 0-1 au Lesotho. En ouvrant la marque (43e, 0-1), Abdoulaye Seck, l'ancien défenseur de l'Antwerp, a permis au Sénégal de pendre un point au Bénin (1-1). Les Lions de la Téranga sont assurés de leur qualification. (Belga)