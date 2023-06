Ligue des Nations - L'Italie de nouveau troisième après sa victoire 2-3 face aux Pays-Bas

Si Ronald Koeman s'est contenté de titulariser le Brugeois Noa Lang à la place de Teun Koopmeiners par rapport à la demi-finale, Roberto Mancini a mis en marche la machine à rotation. Le coach italien a effectué sept changements dont ceux de Leonardo Spinazzola et Ciro Immobile par Dimarco et Giacomo Raspadori. Cette initiative s'est révélée positive puisque Raspadori a servi du talon Dimarco, qui a donné l'avantage aux Azzurri (6e, 0-1). Comme les Pays-Bas manquaient de mordant dans les 30 derniers mètres, leur réaction s'est fait attendre. Entre-temps, Frattesi a profité d'un rebond sur un tir contré de Wilfried Gnonto pour doubler l'écart (21e, 0-2). L'Italie a cependant couru un risque quand, sur une mise en place défensive ratée, Cody Gakpo a dévissé son tir alors qu'il s'était présenté seul devant Gianluigi Donnarumma (40e). Sortis à la pause sous les coups de sifflets, les Oranje ont fait preuve d'une autre mentalité ensuite. Donnarumma a bien fermé la porte devant Gakpo (47e). Les Néerlandais n'ont laissé aucun répit aux Italiens, qui se sont régulièrement retrouvés à onze dans leur moitié de terrain. Sur un centre de Gakpo au point de penalty prolongé Involontairement par Bryan Cristante, Bergwijn a relancé la rencontre (68e, 1-2). Après ce but, les Néerlandais ont fait preuve de négligence et lancé sur la gauche, Chiesa s'est déjoué de Virgil van Dijk pour placer un tir croisé du gauche (72e, 1-3). C'est également du gauche que Wijnaldum a réduit une nouvelle fois l'écart (90e, 2-3). (Belga)