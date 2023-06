Moto2 - Barry Baltus termine à la 12e place du GP d'Allemagne, Pedro Acosta remporte la victoire

Le pilote de 19 ans a fini à 23.478 secondes du vainqueur du jour, l'Espagnol Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). L'Italien Tony Arbolino (Elf Marc VDS), leader du championnat du monde, et le Britannique Jake Dixon (Polar Cune GASGAS Aspar) se tenaient dans un mouchoir de poche, à 2.730 et 2.825 d'Acosta, et complètent le podium. Barry Baltus avait terminé 14e de la Q2 après avoir réussi le meilleur temps de la Q1. Tony Arbolino demeure en tête du championnat du monde avec 139 points, après deux 2e places consécutives. Pedro Acosta le suit à 15 points, devant l'Espagnol Alonso Lopez (MB Conveyors SpeedUp) qui a fini 5e de la course du jour. Baltus est 15e et totalise 20 points grâce aux 4 unités conquises dimanche. La prochaine manche de Moto2 aura lieu aux Pays-Bas sur le circuit d'Assen, le 25 juin. Ce sera la 8e des 20 manches de la saison qui se clôturera sur le circuit Ricardo Tormo à Valence. (Belga)