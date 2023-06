Tour de Belgique - Fabio Jakobsen s'adjuge la dernière étape, victoire finale de Mathieu van der Poel

Le Néerlandais a enlevé cette étape bruxelloise de 194,8 km au sprint devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Thibau Nys (Trek-Segafredo). Le champion d'Europe a ainsi enlevé sa 43e victoire en carrière, la seconde cette semaine après son succès à Knokke. Le maillot de leader de Mathieu van der Poel n'a jamais été menacé lors de cette dernière étape, qui se terminait sur le plateau du Heysel. Mathieu van der Poel avait endossé le maillot de leader au terme du contre-la-montre individuel de vendredi à Beveren, où il s'était classé quatrième. Il l'a consolidé samedi grâce à son succès dans l'étape-reine à Durbuy. Au général, il termine devant le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X) et le Danois Casper Pedersen (Soudal-QuickStep). MVDP a enlevé dimanche la 44e victoire de sa carrière. Il succède au palmarès au Suisse Mauro Schmid qui s'était imposé en 2022 devant Tim Wellens et Quinten Hermans. (Belga)