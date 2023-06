Une journée de commémoration sur le champ de bataille de Waterloo

Un hommage a été rendu aux soldats qui se sont battus sur place le 18 juin 1815. Quant aux traditionnels bivouacs et reconstitutions de bataille, les organisateurs ont dû s'adapter au nouveau calendrier scolaire francophone : cette année, elles sont programmées le week-end des 1er et 2 juillet. Des associations ont fleuri plusieurs endroits symboliques du site de la bataille durant la journée et la commémoration officielle a eu lieu dimanche après-midi devant le Monument aux Belges. Dans un but de neutralité, puisque des Belges se sont battus dans les deux camps en juin 1815 lors de cette bataille qui a changé le visage de l'Europe. Quelques reconstituteurs ont pris part à la cérémonie et l'hymne européen a été joué sur place. La ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, était présente et a souligné que le champ de bataille constituait un site touristique majeur pour la Wallonie. Elle a répété, tout comme le président du collège du provincial du Brabant wallon, Tanguy Stuckens, le soutien des pouvoirs publics à la société Kleber Rossillon, dont les activités ont été contrariées par le Covid. Les intervenants ont également souligné le devoir de mémoire qui sous-tend les différentes activités organisées sur le site pour le public. Ce sera encore le cas lors des bivouacs et reconstitutions de bataille, prévus les 1er et 2 juillet. Plusieurs centaines de reconstitueurs européens sont attendus pour animer ce grand événement, dont un des objectifs est d'intéresser un public le plus large possible à l'histoire. (Belga)