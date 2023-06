US Open de golf - Les Américains Wyndham Clark et Rickie Fowler devant Rory McIllroy après le 3e tour

Rickie Fowler, qui occupe la tête du classement depuis la première journée, a terminé la journée par en 70 coups après trois birdies et trois bogeys, ce qui a permis à Wyndham Clark, lauréat du Wells Fargo Championship cette saison, de recoller avec un score de 69 coups, grâce à quatre birdies contre trois bogeys. Les deux joueurs comptent un total de 200 coups, soit 10 sous le par, à la veille de la dernière journée. Fowler, titré à cinq reprises sur le PGA Tour, compte avec Clark un coup d'avance sur le Nord-Irlandais Rory McIllroy. Ce dernier avait remporté l'US Open en 2011 et détient un palmarès riche de 23 victoires sur le PGA Tour, dont 4 Majeurs. Thomas Pieters a manqué le cut à Los Angeles. Il avait terminé les deux premiers tours en 71 et 73 coups et terminé à deux longueurs de la marque. (Belga)