Challenger de Blois - Gilles Arnaud Bailly éliminé au premier tour

Bailly, 683e mondial, s'est incliné en deux sets 7-5, 6-1 face à l'Italien Gianluca Mager, 62e mondial en novembre 2021 et aujourd'hui classé 250e. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes. Mager sera opposé au deuxième tour à la 1re tête de série, le Français Quentin Halys (ATP 85), ou à son compatriote qualifié Terence Atmane (ATP 238). Plus tôt lundi, Michael Geerts (ATP 251) s'est qualifié pour le deuxième tour en battant le Français Dan Added (ATP 257) sur un double 6-4. Kimmer Coppejans (ATP 161) affronte lui le Roumain Filip Cristian Jianu (ATP 303) lundi au premier tour. (Belga)