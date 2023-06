Challenger de Blois - Michael Geerts se qualifie pour le deuxième tour

Geerts, classé 251e mondial, s'est imposé en deux sets 6-4, 6-4 contre le Français Dan Added (ATP 257). La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. Au prochain tour, le 7e joueur belge rencontrera le vainqueur de la confrontation entre les Français Harold Mayot (ATP 188/N.6) et Clement Tabur (ATP 324), bénéficiaire d'une invitation. Kimmer Coppejans (ATP 161) et Gilles Arnaud Bailly (ATP 683) sont également engagés dans le tableau final. Ils affronteront respectivement le Roumain Filip Cristian Jianu (ATP 303) et l'Italien Gianluca Mager, 62e mondial en novembre 2021 et aujourd'hui classé 250e, lundi au premier tour. (Belga)