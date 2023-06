Challenger Pro League - Nils Vanneste est le nouveau directeur sportif d'Ostende

"Nous nommons un directeur sportif qui connait le club et la compétition, et a fait un superbe travail avec nos jeunes ces dernières années, comment en témoignent le titre chez les U21 et les finales de coupe chez les U21 et les U18", a expliqué le conseil d'administration du KVO dans le communiqué. "Notre académie est une machine bien huilée et un nombre incalculable de garçons ont atteint le noyau A. Nils dispose d'une excellente connaissance des jeunes Belges et équipes U21, et nous sommes convaincus qu'il saura attirer des jeunes joueurs, ainsi que des joueurs belges au club." Les joueurs d'Ostende reprendront l'entraînement lundi, mais le nouvel entraîneur n'a pas encore été annoncé à la suite du départ du T1 autrichien Dominik Thalhammer. Les Côtiers ont terminé la saison de Jupiler Pro League à la 16e place, et ont été relégués en Challenger Pro League. Ostende a également annoncé lundi un changement au sein de son conseil d'administration. L'actionnaire Krishen Sud remplace Paul Conway, représentant de l'actionnaire minoritaire PMG, dans celui-ci. Par ailleurs, le club se cherche toujours un nouveau CEO. (Belga)