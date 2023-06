De Croo et Dedonder confirment la participation de la Belgique au programme Scaf

Plus tôt dans la soirée, le président français Emmanuel macron avait annoncé la participation belge. "En tant que pays doté d'une excellente industrie aérospatiale et de défense, nous ne pouvions absolument pas manquer cette occasion. En rejoignant ce projet, nous inscrivons notre pays dans un programme structurant dans de nombreux domaines d'innovation technologique qui auront des applications tant militaires que civiles", s'est réjouie Mme Dedonder. "Participer au développement de la prochaine génération de systèmes de combat aérien, en être un moteur, permettra à nos entreprises d'être à la pointe de l'innovation, tout en offrant de belles perspectives en termes de retombées économiques. Je me réjouis de cette décision qui s'inscrit à 100% dans la politique industrielle que nous avons dessinée pour le futur et qui renforce de surcroît l'Europe de la Défense", a ajouté le Premier ministre De Croo. Le programme Scaf vise à développer un "système de systèmes" qui interagissent les uns avec les autres. Il combine plusieurs composants, tels qu'un avion de combat de nouvelle génération, des plates-formes volantes sans pilote, une nouvelle génération de capteurs et une infrastructure de réseau. (Belga)