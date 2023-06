Delhaize - Les travailleurs ont fermé le magasin Delhaize du Shopping Center de Nivelles

(Belga) Le magasin Delhaize du Shopping Center de Nivelles a fermé ses portes lundi matin, suite à un mouvement spontané du personnel, en front commun. Le personnel est à l'extérieur et les volets sont baissés. Il s'agit toujours de protester contre le mécanisme de franchisation des magasins, que veut imposer le groupe et que refusent les travailleurs. Le Delhaize de Nivelles est un des magasins où la protestation a duré le plus longtemps au début du conflit social. Il est resté fermé durant sept semaines, avant que la réouverture soit ordonnée via des décisions judiciaires obtenues par la direction de Delhaize.