Delhaize - Plusieurs magasins Delhaize à Bruxelles touchés par des actions

"C'est un va-et-vient d'actions. Elles commencent puis s'interrompent, avant de reprendre", explique le porte-parole. L'entreprise dit déplorer cette situation et espère pouvoir rouvrir les magasins fermés au plus vite. Elle envoie des huissiers sur place pour constater les blocages, mais ne peut pas faire lever les piquets de grève. Le magasin du Shopping Center de Nivelles a également fermé ses portes lundi matin en raison d'un mouvement spontané du personnel. Delhaize avait obtenu devant le tribunal de première instance de Bruxelles une interdiction des piquets pour tous les magasins et centres de distribution en Belgique, mais elle est arrivée à échéance la semaine dernière. Début juin, le tribunal de première instance du Brabant wallon a d'ailleurs donné raison au syndicat Setca qui contestait l'utilisation de la requête unilatérale par l'entreprise pour interdire les actions de blocage. Le tribunal de première instance de Gand a pris une décision similaire la semaine dernière. Le conflit social persiste depuis début mars, lorsque Delhaize a annoncé son intention de franchiser l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. (Belga)