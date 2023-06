Démission de Pascal Smet - Conner Rousseau de retour d'Italie pour trouver un successeur à Pascal Smet

Pascal Smet, secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et au Patrimoine, a démissionné hier/dimanche dans la foulée de l'invitation controversée d'une délégation iranienne à Bruxelles. Vooruit souhaite proposer un successeur à M. Smet dès ce lundi. Les candidats les plus évidents sont Hannelore Goeman, la cheffe de file du parti au parlement flamand, et Ans Persoons, échevine de l'urbanisme et de l'espace public de la ville de Bruxelles. Au Parlement bruxellois, one.brussels-Vooruit compte trois députés : Fouad Ahidar, Els Rochette et Hilde Sabbe. Cette dernière perdrait son siège si Pascal Smet revenait au Parlement. (Belga)