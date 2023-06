Démission de Pascal Smet - L'échevine Ans Persoons remplace Pascal Smet dans le gouvernement bruxellois

Pascal Smet avait annoncé sa démission dimanche à la suite de la polémique qui a entouré l'accueil d'une délégation iranienne à Bruxelles dans le cadre d'une réunion internationale consacrée à l'urbanisme. Ces derniers jours, Ans Persoons était citée aux côtés de Hannelore Goeman, la cheffe de file des socialistes au parlement flamand, comme favorite pour remplacer Pascal Smet. Dans un communiqué, le président de Vooruit Conner Rousseau a décrit la nouvelle secrétaire d'Etat comme une "femme forte". "Je suis certain qu'elle assumera cette mission avec beaucoup de responsabilité." Il a également remercié le prédécesseur de Mme Persoons, Pascal Smet, "pour son grand engagement en faveur de Bruxelles, de la Flandre et de notre mouvement". "Sa décision courageuse de faire passer la responsabilité politique et la décence avant les jeux politiques mérite d'être saluée." Ans Persoons, de son côté, a indiqué qu'elle "travaillera très dur dans les mois à venir pour poursuivre les efforts de Pascal pour Bruxelles". "Des logements abordables, un espace public vivable et une ville solidaire pour tous les Bruxellois, telles sont nos priorités", a-t-il déclaré. Ans Persoons, 44 ans, était jusqu'à présent échevine de l'Urbanisme et des Espaces Publics ainsi que des Affaires et de l'Enseignement néerlandophones à la Ville de Bruxelles. Lors des dernières élections communales en 2018, elle menait la liste du bourgmestre change.brussels (aujourd'hui one.brussels - Vooruit). (Belga)