Diables Rouges - Les Diables Rouges peuvent conclure la saison sur une bonne note en Estonie

Le match nul concédé à domicile par les troupes de Domenico Tedesco face à l'Autriche (1-1) samedi a laissé un goût amer. La Belgique espérait réussir son retour au stade Roi Baudouin après près de neuf mois d'absence, pour la première du nouveau sélectionneur à domicile. En effet, les attentes étaient élevées après le mois de mars et la large victoire en Suède (0-3) qui a lancé la campagne qualificative pour l'Euro 2024 et l'ère Tedesco en équipe nationale, suivie d'un succès remarquable en Allemagne (2-3) en match amical. Le partage contre une équipe autrichienne conquérante a donc quelque peu tari l'ivresse populaire, mais le match contre l'Estonie offre une opportunité rêvée de terminer la saison sur une note positive. Sur le papier, l'adversaire de mardi est le plus faible du groupe F avec l'Azerbaïdjan. Ce sera la 9e confrontation entre les Estoniens et les Diables Rouges, qui se sont imposés sur les 8 premières rencontres. Le gardien Thibaut Courtois n'est pas du voyage en Estonie, pour une raison encore inconnue. Leander Dendoncker a manqué le dernier entraînement en Belgique, lundi matin, à cause d'une douleur à l'aine tandis que le retour de Jan Vertonghen dans l'équipe est toujours en question. Le défenseur anderlechtois, en manque de rythme, n'a pas joué contre l'Autriche. L'Estonie reste sur un match nul (1-1) en Azerbaïdjan, et compte 1 point après 2 matches. L'équipe dirigée par le Suisse Thomas Häberli devra rapidement se redresser si elle veut rêver d'une des deux premières places qualificatives pour l'Euro 2024. (Belga)