Diables Rouges - Thibaut Courtois ne sera pas du déplacement avec les Diables Rouges en Estonie

La Belgique devra donc composer sans son gardien titulaire contre l'Estonie, mardi à 20h45 (heure belge) à Tallinn. Matz Sels, Thomas Kaminski et Arnaud Bodart sont les trois options dont dispose Domenico Tedesco pour remplacer Courtois. Le sélectionneur sera en conférence de presse dans la capitale estonienne à 18h30 (heure belge) aux côtés de Jan Vertonghen. Il pourra alors donner plus d'explication sur l'absence de Courtois, qui serait due selon plusieurs médias au mécontentement du portier autour du brassard de capitaine. Kevin De Bruyne étant blessé, Romelu Lukaku avait été nommé capitaine face à l'Autriche, et Domenico Tedesco avait annoncé que Thibaut Courtois porterait le brassard contre l'Estonie. Les Diables Rouges ont fait match nul contre l'Autriche (1-1), à l'occasion du 3e match de leur campagne qualificative pour l'Euro 2024, samedi à Bruxelles. Thibaut Courtois a défendu les buts pendant toute la rencontre et a été mis à l'honneur pour célébrer sa 100e sélection. La Belgique est actuellement 2e du groupe F avec 4 points, derrière l'Autriche qui a joué un match de plus. Suivent la Suède (3 points), l'Estonie et l'Azerbaïdjan (1 point chacun). Les deux premières équipes seront qualifiées pour l'Euro 2024. (Belga)