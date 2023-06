Euro U21 2023 - Une quatrième participation pour la Belgique, demi-finaliste en 2007

Entre 1978 et 1992, l'Euro espoirs se jouait sous la forme de matches à élimination directe en aller et retour. Depuis 1994, une phase finale avec des groupes est organisée, réunissant huit équipes jusqu'en 2013, douze équipes en 2017 et 2019 et seize depuis 2021. La Belgique a atteint la phase finale à trois reprises, en 2002, 2007 et 2019. En 2002, en Suisse, l'aventure commençait bien, avec une victoire 1-2 sur la Grèce grâce à Koen Daerden et Tom Soetaers, mais les joueurs de Jean-Français De Sart étaient ensuite battus par la République tchèque (0-1) et la France (0-2), étant éliminés. Cinq ans plus tard, la Belgique, avec toujours De Sart sur le banc, sortait de son groupe grâce à des partages face au Portugal (0-0) et aux Pays-Bas (2-2), pays hôte, et à une victoire 0-1 sur Israël, décrochant au passage sa qualification pour les Jeux Olympiques 2008. De quoi rendre moins traumatisante la défaite 2-0 en demi-finale contre la Serbie. Cette performance marquait aussi les débuts de la "génération dorée" avec notamment Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Nicolas Lombaerts, Laurent Ciman, Sébastien Pocognoli ou encore Anthony Vanden Borre dans l'effectif. En 2019, en Italie, les Diablotins de Johan Walem s'inclinaient 3-2 face à la Pologne, 2-1 contre l'Espagne et 1-3 face à l'Italie et terminaient leur parcours dès la phase de groupes. L'Espagne et l'Italie détiennent le record de victoires finales, cinq. En 2021, en Slovénie, l'Allemagne avait décroché un troisième sacre en battant le Portugal 1-0 grâce à un but de Lukas Nmecha, qui évoluait alors à Anderlecht. (Belga)