Fairtrade a le vent en poupe en Belgique

L'an dernier, la valeur totale du marché des produits Fairtrade en Belgique a augmenté de 20 % par rapport à 2021 - et de 85 % sur cinq ans -, pour un total de 312 millions d'euros. Une hausse tempérée pour moitié par l'inflation. La prime Fairtrade payée aux producteurs a également augmenté de 17,6 %. "C'est un excellent résultat", selon le CEO de Fairtrade Belgium, Philippe Weiler. Le label Fairtrade s'impose ainsi de plus en plus dans les grandes surfaces: 20 % de tout le chocolat vendu en Belgique est Fairtrade, idem pour les bananes. La valeur du marché des produits issus du commerce équitable n'est toutefois encore que de 1 % du secteur belge du commerce de détail, qui représentait 30,8 milliards d'euros en 2022 selon la plateforme de connaissances Gondola Academy. (Belga)