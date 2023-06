Invasion de l?Ukraine - Russie: sept blessés dans des frappes contre une région frontalière de l'Ukraine

Les frappes ont visé plusieurs immeubles résidentiels dans le district de Valouïsk, a précisé M. Gladkov, en publiant une image d'un ours en peluche à côté d'une fenêtre brisée dans un des bâtiments touchés. "Le district municipal de Valouïsk est sous le feu des forces ukrainiennes. Selon de premières informations, sept personnes ont été blessées, parmi lesquelles un enfant souffrant d'une fracture de la clavicule", a-t-il écrit, en ajoutant que tous les blessés ont été hospitalisés. Des frappes ukrainiennes ont également visé lundi deux villages dans la région de Koursk, elle aussi frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur local Roman Starovoït. "Les forces ukrainiennes ont frappé ce matin les villages de Tiotkino et de Popovo-Lejatchi", sans faire de victimes, a indiqué M. Starovoït sur Telegram, en précisant que les frappes ont provoqué des coupures d'électricité partielles et endommagé plusieurs voitures. Pour sa part, le gouverneur de Crimée, Sergueï Aksionov, a annoncé lundi que deux drones avaient été abattus dans la nuit au-dessus de cette péninsule annexée par la Russie. Les bombardements et les attaques de drones se multiplient ces dernières semaines dans les régions russes frontalières de l'Ukraine et en Crimée, sur fond d'une contre-offensive ukrainienne sur le front. (Belga)