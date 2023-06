Iran: 20 pays impliqués dans la contestation de l'automne

"Les enquêtes du service de renseignement des Gardiens de la révolution montrent la participation des services de renseignement d'environ 20 pays dans les émeutes", a déclaré son chef, le général Mohammad Kazemi, dans un entretien au site du guide suprême khamenei.ir dont des extraits ont été publiés lundi par des médias officiels. Les autorités iraniennes qualifient généralement les protestations d'"émeutes" encouragées par des pays et organisations hostiles à l'Iran. Des centaines de personnes ont été tuées pendant les protestations ayant suivi la mort le 16 septembre 2022 de la Kurde iranienne de 22 ans Mahsa Amini, arrêtée pour non-respect du code vestimentaire très strict imposé aux femmes en Iran. Parmi les pays impliqués, le général Kazemi a cité les Etats-Unis, le Royaume-uni, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la France, l'Allemagne, le Canada, la Belgique, l'Autriche, l'Albanie, l'Australie, l'Islande, l'Italie, le Kosovo, la Norvège, Bahreïn, la Nouvelle-Zélande et Israël. La plupart de ces pays avaient soutenu les manifestants et imposé des sanctions contre le gouvernement et les forces de l'ordre pour leur réaction à la contestation. Dans son entretien, le général Kazemi a évoqué l'utilisation par ces pays de ressortissants non européens comme des Afghans, des Pakistanais et des Irakiens pour "collecter des informations sur l'état des troubles". Il a mis aussi en cause "l'activité de diplomates de l'ambassade de France à Téhéran" pour avoir "recueilli des informations de terrain sur les émeutes et la situation des forces de sécurité". (Belga)