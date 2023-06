La Clinique Saint-Jean ouvre la première clinique cranio-faciale de Belgique

Ramin Marashi, dentiste et docteur en sciences dentaires et gnathologie, dirigera ce nouveau service pluri-disciplinaire à Saint-Jean dès le 1er juillet. "Lorsqu'un patient vient nous voir parce qu'il ressent une douleur à la mâchoire, nous procédons à une analyse complète de son crâne, de sa mâchoire, des mouvements de sa mandibule et même de sa posture à l'aide d'équipements et de technologies de pointe. On n'y pense pas toujours, mais les douleurs à la mâchoire, à la bouche et aux dents peuvent aussi résulter d'une posture asymétrique, et vice versa", a expliqué Mohammad-Ali Khamaktchian, chef du service de dentisterie. Avec de tels examens, les spécialistes peuvent ainsi commencer à reconnaître et identifier plus rapidement la cause de la douleur ou de tout autre problème. Les dentistes et chirurgiens collaborent avec des physiothérapeutes et ostéopathes, ainsi qu'avec les services d'orthopédie, de kinésithérapie, de rhumatologie et de neurologie de l'hôpital bruxellois. Pour s'assurer d'un bon diagnostic, la clinique s'est également dotée de nouvelles technologies, dont une caméra pour l'impression numérique, un logiciel de simulation en 3D, un équipement pour la chirurgie implantaire guidée par ordinateur, un système d'occlusion dynamique avec traqueur de mouvements, une radiographie 3D de dernière génération et un système d'analyse posturale sans radiation. Selon les statistiques, seule la moitié des Belges se serait rendu chez un dentiste entre 2018 et 2020. "Pourtant, une bonne santé bucco-dentaire est essentielle, car elle a un impact significatif sur la santé globale des patients", a rappelé la clinique Saint-Jean. (Belga)