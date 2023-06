L'activité marchande bruxelloise risque de faiblir cette année

En 2022, après un premier trimestre positif de rebond post-Covid, la production de l'activité marchande non-financière bruxelloise a enregistré deux trimestres consécutifs de contraction, détaille l'IBSA. Ce ralentissement est lié à l'émergence de la guerre en Ukraine, qui a entraîné de nouvelles contraintes pour le commerce international et a fait grimper les prix de produits de base, du pétrole et du gaz. "Cette hausse des prix et l'incertitude liée à la guerre ont fait plonger la confiance des consommateurs et des producteurs bruxellois à un niveau extraordinairement bas", explique l'institut. L'activité économique marchande a toutefois progressé au quatrième trimestre grâce notamment à une baisse des prix de l'énergie à partir d'octobre. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance du secteur marchand bruxellois a atteint 5,9% par rapport à 2021, et 2,1% par rapport à 2019, année pré-Covid. Les investissements du secteur marchand bruxellois ont par ailleurs augmenté de 9,6% l'année dernière, mais ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire. Pour 2023, l'IBSA souligne que l'inflation hors prix de l'énergie continue à augmenter, que la hausse des taux d'intérêt pèse lourdement sur la demande de crédit et que la confiance des consommateurs bruxellois ainsi que des entreprises s'est à nouveau essoufflée ces derniers mois. Selon l'institut, la croissance de l'activité marchande bruxelloise pourrait donc stagner, voire reculer. (Belga)