Le match amical Qatar - Nouvelle-Zélande interrompu sur fond de racisme

"Michael Boxall a été victime d'insulte raciste en première période de la part d'un joueur qatari", a tweeté la Fédération néo-zélandaise pour justifier le fait que ses joueurs ne soient pas revenus sur la pelouse après la mi-temps. "L'arbitre n'a pas réagi, donc l'équipe a choisi de ne pas revenir jouer la deuxième période du match", ajoute le tweet. Le sélectionneur portugais du Qatar, Carlos Queiroz, s'est exprimé pour sa part en anglais au micro de la chaîne qatarie Al-Kass. "A notre grande surprise, le capitaine néo-zélandais est venu nous voir pour nous dire que son équipe ne reprendrait pas le match", a-t-il raconté. "Apparemment deux joueurs ont échangé des mots sur le terrain. Qui a commencé, qui a répondu? Eux seuls le savent (...) Il n'y a pas de témoin, l'arbitre n'a rien entendu, les bancs non plus. C'est juste une dispute entre deux joueurs", a-t-il poursuivi. "Laissons maintenant les autorités du football prendre une décision (...) Mais sans témoin, je ne sais pas comment la FIFA pourra prendre une décision", a ajouté Queiroz. La Nouvelle-Zélande menait 1-0 à la pause. Ce même lundi, un match amical entre les U21 de l'Irlande et les U22 du Koweit, en Autriche aussi, a également été interrompu définitivement après que les Irlandais aient dénoncé des insultes racistes contre l'un de leurs remplaçants. La Fédération irlandaise a annoncé qu'elle allait saisir la FIFA. Les Irlandais menaient 3-0 au moment de l'interruption, en seconde période. (Belga)