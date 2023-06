L'échevine Ans Persoons remplace Pascal Smet dans le gouvernement bruxellois

(Belga) L'échevine de la Ville de Bruxelles Ans Persoons (Vooruit) remplacera Pascal Smet et deviendra la nouvelle secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme, aux Relations européennes et internationales, au Commerce extérieur et à l'Aide médicale urgente. C'est ce qu'a annoncé Vooruit lundi.